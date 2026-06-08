Dieci persone sono state arrestate in relazione a un traffico di migranti dalla Tunisia verso l’Italia attraverso Pantelleria. L’indagine della Polizia di Stato ha portato al fermo di sospetti coinvolti nell’organizzazione criminale, che chiedeva circa 3.000 euro per ogni migrante trasportato. Le autorità hanno sequestrato documenti e mezzi utilizzati per il trasporto. L’attività investigativa è ancora in corso per identificare eventuali altri responsabili e collegamenti.

La Polizia di Stato ha sgominato un’ organizzazione dedita al traffico di migranti dalla Tunisia all’Italia attraverso Pantelleria. Sono in tutto 10 gli indagati, tutti stranieri e di origine tunisina: 6 sono destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre altri 4 sono destinatari di un’ordinanza di obbligo di dimora, 3 nel Comune di Genova e 1 nel comune di Trapani. Sei indagati sono accusati di essere componenti di un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati di agevolazione dell’ingresso clandestino in Italia di cittadini tunisini. Secondo chi indaga sarebbero i responsabili dell’organizzazione di traversate per migranti irregolari in direzione del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "3mila euro per arrivare in Italia". Arrestati 10 tunisini che portavano migranti a Pantelleria

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