Genova | due ragazzi stranieri in fuga su moto rubata uno è minorenne

Due ragazzi stranieri sono stati fermati mentre fuggivano su una moto rubata. Uno di loro è minorenne. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. La moto, risultata provento di furto, è stata sequestrata. La polizia ha intercettato i giovani durante un controllo di routine, fermandoli in un'area periferica della città. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con altri reati.

Nell’ambito dei maxi controlli nelle zone della movida – in particolare corso Italia e dintorni – nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale ha denunciato due ragazzi, di cui un minorenne. È successo nel corso della serata quando una pattuglia ha intercettato una moto risultata rubata. Dopo un inseguimento che si è concluso in corso Aurelio Saffi, gli agenti sono riusciti a bloccare entrambi i giovani in sella al mezzo. I due ragazzi, entrambi stranieri, sono stati denunciati per ricettazione e la moto è stata recuperata per la restituzione al legittimo proprietario. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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