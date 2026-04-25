Un uomo di 53 anni con precedenti è stato arrestato a Roma dopo un inseguimento in viale Togliatti. L’uomo, che si trovava a bordo di uno scooter rubato, ha tentato di scappare alla vista delle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con l’arresto del soggetto, che ha cercato di sottrarsi alla cattura.

Un uomo di 53 anni, con precedenti penali, è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di fuggire a bordo di uno scooter rubato. L’episodio è avvenuto nella zona di viale Palmiro Togliatti intorno alle 18 di ieri, quando i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati in operazioni di controllo del territorio, hanno notato il veicolo in transito all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Inseguimento e arresto. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato bruscamente, cercando di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine. Ne è scaturito un breve inseguimento tra le strade del quadrante est della Capitale, che si è concluso quando i carabinieri sono riusciti a raggiungere lo scooter e a fermare l’uomo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: inseguimento su viale Togliatti, arrestato 53enne in fuga su moto rubata

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