Evasione dal carcere minorile del Pratello | due ragazzi in fuga uno già fermato

Due giovani detenuti sono fuggiti dal carcere minorile del Pratello di Bologna durante il momento all'aperto. Uno dei due è stato subito rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine, mentre l'altro è tuttora irreperibile. La fuga si è verificata in un momento di attività all’aperto dei ragazzi e sta facendo scattare le indagini delle autorità competenti.

Nuovo episodio di evasione al carcere minorile del Pratello di Bologna, dove due giovani detenuti sono riusciti a fuggire durante la permanenza all’aria. Secondo le prime informazioni, uno dei due sarebbe già stato rintracciato e arrestato, mentre l’altro risulta ancora in fuga. L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza della struttura e sulla gestione dei detenuti minorenni. A segnalare l’accaduto è Giuseppe Merola, segretario nazionale del sindacato Fsa Cnpp-Spp, che parla apertamente di una situazione critica già denunciata in più occasioni. “Appare assurdo ed intollerabile l’evento di oggi – afferma – soprattutto perché da tempo avevamo segnalato la necessità di interventi urgenti a tutela della sicurezza e della comunità”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Evasione dal carcere minorile del Pratello: due ragazzi in fuga, uno già fermato Articoli correlati Carcere minorile Pratello: detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agenteLo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Aveva ucciso due donne, alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere(Adnkronos) – Tentativo di evasione questa mattina nel carcere di Sollicciano a Firenze. Tutto quello che riguarda Evasione dal carcere minorile del... Argomenti discussi: Il Question Time di oggi con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: intervista a Debora Serracchiani. Roma: presunte violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo, in aula le testimonianze dei ragazzi coinvoltiSono in corso al tribunale di piazzale Clodio a Roma le udienze dedicate agli incidenti probatori nell’inchiesta sulle presunte violenze ai danni di detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. romatoday.it Rivolta nel carcere minorile Bari, un assolto e 5 condanne ridotteLa Corte d’Appello minorile di Bari ha assolto un imputato e ridotto le pene per gli altri cinque finiti a processo per i disordini avvenuti nell’Ipm 'Fornellì di Bari il 9 marzo 2025. I sei, in primo ... lagazzettadelmezzogiorno.it