Roma ricorda le Fosse Ardeatine | 82 anni dall’eccidio memoria e partecipazione nel segno dei giovani

Roma ha celebrato l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine con una serie di eventi istituzionali e manifestazioni pubbliche. La giornata ha coinvolto diverse iniziative dedicate alla memoria e alla partecipazione delle giovani generazioni, mantenendo vivo il ricordo dell’episodio storico. La commemorazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti in vari momenti di riflessione e testimonianza.

Roma ha commemorato l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine con una giornata intensa di iniziative istituzionali e momenti pubblici di riflessione, nel segno della memoria condivisa e della partecipazione delle nuove generazioni. L’omaggio al Mausoleo. In mattinata, il sindaco Roberto Gualtieri si è recato al Mausoleo Ardeatino insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ad altre autorità, per rendere omaggio alle 335 vittime della strage nazifascista del 24 marzo 1944. L’eccidio delle Fosse Ardeatine rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia italiana: tra le vittime partigiani, civili, militari, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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