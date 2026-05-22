136 anni dall' eccidio delle mondine e dei braccianti | Tenere viva la loro memoria

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 1890, le forze dell’ordine aprirono il fuoco su un gruppo di manifestanti, tra cui uomini e donne, che si trovavano davanti alla residenza comunale di Conselice per chiedere pane e lavoro. A distanza di 136 anni, questa data viene ricordata come l’anniversario dell’eccidio delle mondine e dei braccianti. La commemorazione si svolge ogni anno per mantenere vivo il ricordo di quegli eventi che hanno segnato la storia delle lotte sociali e dei diritti dei lavoratori.

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Era il 21 maggio del 1890 quando le forze dell’ordine aprirono il fuoco su un gruppo di manifestanti, uomini e donne, che scioperavano di fronte alla residenza comunale di Conselice per chiedere pane e lavoro. I gendarmi uccisero tre persone: Albina Belletti, mondina poco più che ventenne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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