Gattuso spinge per Gimenez | il messicano può lasciare i rossoneri

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione in cui non ha segnato in Serie A. La squadra sta valutando la possibilità di cedere il giocatore, che potrebbe essere trasferito altrove. La decisione dipende dagli sviluppi nelle prossime settimane.

Dopo una stagione di Serie A con zero gol, Santiago Gimenez può salutare il Milan dopo poco più di un anno. Sulle tracce del messicano, secondo Sky Sport, vi è la Lazio, che ha ufficializzato nei giorni scorsi il nuovo tecnico: l’ex Milan Gennaro Gattuso. Per il precedente CT della nazionale italiana, Santiago Gimenez deve essere una priorità per il mercato estivo che è alle porte. Gattuso stravede per il messicano, con la speranza di metterlo al centro del progetto dei biancocelesti. La stagione sottotono del messicano. Santiago Gimenez ha messo a referto solamente un gol in questa stagione con i rossoneri, con il Lecce a San Siro nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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