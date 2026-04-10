Nel match tra Milan e Udinese, il tecnico dovrebbe schierare Gimenez fin dall'inizio, anche se il messicano non è titolare da ottobre. La formazione potrebbe optare per un modulo 4-3-3 o 3-5-2, con il giocatore pronto a scendere in campo come attaccante. La decisione riguarda la strategia di partenza, considerando le assenze e le scelte fatte nelle ultime partite.

Milan-Udinese, partita cruciale per i rossoneri: dopo il ko contro il Napoli i rossoneri hanno sei punti da gestire contro la Juventus quinta e tra poco è in arrivo anche lo scontro diretto a San Siro. Per questo la gara di domani è importantissima: servono subito tre punti per continuare a inseguire l'obiettivo stagionale ovvero qualificarsi per la nuova edizione della Champions League. Passaggio economico importantissimo che permetterebbe al Milan di investire sempre di più sul mercato. Si parla da ieri di un possibile cambio tattico con Allegri che potrebbe puntare al 4-3-3, ma occhio sempre al 3-5-2 comunque provato dall'allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, spazio a Gimenez contro l’Udinese: il messicano non è titolare da ottobre

Milan, ecco perché Gimenez potrebbe giocare titolare contro il NapoliNapoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte.

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