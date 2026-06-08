Gas naturale in forte rialzo | prezzi oltre i 51 euro al MWh tra tensioni geopolitiche e problemi produttivi
I prezzi del gas naturale superano i 51 euro al MWh, registrando un aumento rapido. La quotazione si è rapidamente accelerata sul mercato europeo. Le tensioni geopolitiche e i problemi di produzione sono alla base di questa crescita. La domanda rimane elevata e le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture continuano a influenzare i prezzi. Nessun evento specifico è stato annunciato come causa diretta, ma l’andamento riflette le attuali tensioni internazionali e le difficoltà nel settore.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Quotazioni in accelerazione sul mercato europeo. Il mercato del gas naturale apre la giornata con un deciso scatto in avanti. Sulla piattaforma TTF di Amsterdam, punto di riferimento per gli scambi europei, le quotazioni hanno superato la soglia dei 51 euro per megawattora, raggiungendo livelli che non si registravano da diverse settimane. I contratti future con scadenza a giugno segnano un incremento del 5,58%, attestandosi a 51,22 euro al MWh, il valore più elevato dal 20 maggio. Le tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi. Tra i principali fattori che stanno sostenendo il rialzo delle quotazioni c’è il peggioramento dello scenario geopolitico in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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