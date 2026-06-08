Gas naturale in forte rialzo | prezzi oltre i 51 euro al MWh tra tensioni geopolitiche e problemi produttivi

Notizia in breve

I prezzi del gas naturale superano i 51 euro al MWh, registrando un aumento rapido. La quotazione si è rapidamente accelerata sul mercato europeo. Le tensioni geopolitiche e i problemi di produzione sono alla base di questa crescita. La domanda rimane elevata e le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture continuano a influenzare i prezzi. Nessun evento specifico è stato annunciato come causa diretta, ma l’andamento riflette le attuali tensioni internazionali e le difficoltà nel settore.