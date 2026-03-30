Gas in rialzo | tensioni geopolitiche spingono i prezzi

Le quotazioni del gas sono aumentate del 2,02% ad Amsterdam, arrivando a 55,75 euro per megawattora. Le tensioni geopolitiche sono alla base di questa crescita, che si manifesta con un rialzo dei prezzi sul mercato europeo. La giornata si apre con un segnale positivo, mentre gli operatori monitorano attentamente le variabili internazionali che influenzano il settore energetico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le quotazioni ad Amsterdam Il mercato del gas apre la giornata con un segnale positivo: le quotazioni risultano in aumento del 2,02%, raggiungendo i 55,75 euro per megawattora sulla piazza di Amsterdam. Un dato che riflette immediatamente le preoccupazioni degli operatori energetici. Il peso delle tensioni in Medio Oriente A influenzare l’andamento dei prezzi è soprattutto il contesto internazionale. Il conflitto in Medio Oriente si sta intensificando, con nuovi attacchi registrati nel corso del fine settimana. Questa escalation contribuisce ad aumentare l’incertezza sui mercati. Lo stretto di Hormuz resta chiuso Tra i fattori più critici c’è la persistente chiusura dello stretto di Hormuz, punto strategico per il transito delle forniture energetiche globali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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