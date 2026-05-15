Le quotazioni del gas naturale ad Amsterdam hanno superato i 48 euro al megawattora, segnando un aumento rispetto alle precedenti quotazioni. I future del gas in apertura di giornata sono in territorio positivo, con il mercato europeo che mostra segnali di crescita. Questo incremento si registra in un contesto in cui i prezzi del gas mostrano tendenze al rialzo, influenzate da vari fattori di mercato. La sessione odierna si presenta con un andamento in crescita per il settore del gas naturale in Europa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I future del gas iniziano la giornata in territorio positivo Avvio di seduta in crescita per il mercato europeo del gas naturale. Sulla piattaforma TTF di Amsterdam, punto di riferimento per gli scambi energetici in Europa, i contratti future con consegna a giugno hanno registrato un incremento dell’1,69%, raggiungendo quota 48,46 euro al megawattora. Cresce l’attenzione sui mercati energetici europei Il rialzo conferma una fase di volatilità che continua a interessare il comparto energetico europeo. Gli operatori restano concentrati sull’andamento delle forniture internazionali e sulle prospettive legate agli stoccaggi in vista dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gas naturale in aumento ad Amsterdam: quotazioni oltre i 48 euro al MWh

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tang Wei's Global Chase: The Best Action Thriller Of 2026 You Must Watch

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il gas apre in calo a 42 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam

6 maggio 2026, Russia KIRILL DMITRIEW: GLI EUROPEI PAGHERANNO IL CONTO ULTIM'ORA: I trader hanno capito che i prezzi del gas naturale in #Europa probabilmente raddoppieranno presto, dopo un aumento del 50% registrato finora. I trader trarr x.com

Impatto del conflitto Ucraina vs Iran sui prezzi del gas naturale negli USA reddit

Aumento bollette luce e gas: ecco perché i prezzi stanno salendo e quanto pagheranno le famiglieLe tensioni geopolitiche tornano a riflettersi sulle bollette degli italiani. Il prezzo del gas europeo ha registrato un nuovo forte rialzo e gli effetti potrebbero arrivare presto anche nelle spese ... donnamoderna.com

Bollette gas: a gennaio in aumento per i vulnerabiliBrutte notizie per i consumatori vulnerabili. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha infatti comunicato un aumento delle bollette del gas per il mese di gennaio 2026, dovuto ad un ... adiconsum.it