Garlasco perché Andrea Sempio è indagato per omicidio aggravato e non per il femminicidio di Chiara Poggi

Andrea Sempio è indagato per omicidio aggravato, non per femminicidio, nel caso della morte di Chiara Poggi. La Procura di Pavia non ha contestato il reato di femminicidio, secondo quanto si apprende, per specifici motivi legali legati alla definizione e alle condizioni del reato. La distinzione tra i due reati si basa su elementi giuridici e sulla natura dell’omicidio contestato. La decisione si fonda su interpretazioni normative e sulle caratteristiche del caso.

Oltre a domandarsi chi sia realmente l’assassino di Chiara Poggi tra i due nomi più altisonanti (il condannato Alberto Stasi, l’indagato Andrea Sempio), l’opinione pubblica si chiede a gran voce per quale motivo la Procura di Pavia abbia contestato all’amico di Marco Poggi il reato di omicidio aggravato e non il reato di femminicidio. La risposta è nella Costituzione: l’articolo 25, infatti, stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso“. Si tratta di ciò che la giurisprudenza chiama irretroattività della legge penale: a un soggetto non può essere contestato un reato non indicato dalla legge all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, i Pm di Pavia: «Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi»

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