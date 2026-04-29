Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi | cambia l’accusa convocato il 6 maggio

Andrea Sempio è diventato l’unico indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La convocazione per l’interrogatorio è prevista per il 6 maggio. La Procura di Pavia ha aperto un nuovo filone di indagine, in cui le accuse contro Sempio sono state modificate. La vicenda riguarda il delitto avvenuto a Garlasco, ma i dettagli sull’accaduto e sulle motivazioni dell’indagine non sono stati ancora resi pubblici.

Delitto Garlasco, cosa cambia nel nuovo filone d’inchiesta. Andrea Sempio è ora l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel nuovo filone d’indagine della Procura di Pavia. La svolta riguarda la modifica del capo d’imputazione: eliminato ogni riferimento a un presunto concorso con altri soggetti, incluso Alberto Stasi. La vicenda di Andrea Sempio segna un passaggio chiave nell’inchiesta sul delitto di Garlasco del 2007, già definito con una condanna definitiva per l’ omicidio Chiara Poggi. La svolta: Sempio ora unico responsabile nell’imputazione. La Procura ha notificato a Sempio un invito a comparire per il 6 maggio, modificando contestualmente l’accusa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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la Repubblica. . Sarà l'ultimo round prima del suono della campana. L’ultima possibilità degli inquirenti per contestare ad Andrea Sempio in un interrogatorio formale gli elementi accumulati in oltre un anno di indagine. E l’ultima chance per l'indagato per l'omi - facebook.com facebook

#Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com