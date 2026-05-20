Perché se Andrea Sempio venisse condannato l’omicidio di Chiara Poggi non sarebbe un femminicidio – Il video

Da quando è stato introdotto il reato di femminicidio nel sistema giuridico italiano, si sono sollevate discussioni sulla sua applicabilità in specifici casi di cronaca. Uno di questi riguarda il processo per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, e il possibile coinvolgimento di un imputato. Se l'imputato venisse condannato, ci si chiede se il reato contestato possa essere qualificato come femminicidio o meno. La questione riguarda principalmente le caratteristiche del delitto e la sua possibile classificazione legale secondo le nuove norme.

Da quando in Italia è entrato in vigore il nuovo reato di femminicidio, una delle domande emerse attorno al caso Garlasco riguarda proprio la possibile applicazione di questa norma nel caso in cui Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio e condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La risposta ce la dà la nostra Costituzione ed è inequivocabile: no. E il motivo non dipende tanto dal movente ipotizzato dagli inquirenti, che anzi corrisponde quasi letteralmente alla formulazione del nuovo articolo, quanto da un principio fondamentale del diritto penale italiano: il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. Il nuovo reato di femminicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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Delitto Garlasco: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo - Unomattina 01/05/2026

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