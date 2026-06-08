Gare remiere | Coppa Barontini gozzi in acqua lungo i fossi | il programma del 12 e 13 giugno

Da livornotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fine settimana del 12 e 13 giugno a Livorno prevede gare remiere con gozzi lungo i fossi. La manifestazione fa parte della Coppa Barontini, con imbarcazioni in acqua in entrambe le giornate. Le competizioni coinvolgono diverse squadre e si svolgono nel rispetto delle consuete modalità sportive. L’evento si inserisce nel calendario delle tradizioni remiere locali e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.

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Il 12 e 13 giugno Livorno si appresta a vivere un fine settimana all’insegna della sua grande tradizione remiera. Sabato 13, nello scenario suggestivo dei fossi medicei in notturna, lungo il perimetro del Pentagono del Buontalenti, si disputerà la 57a edizione della Coppa Barontini, storica gara. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Gare remiere livornesi 2026

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