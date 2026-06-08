Gare remiere | Coppa Barontini gozzi in acqua lungo i fossi | il programma del 12 e 13 giugno

Notizia in breve

Il fine settimana del 12 e 13 giugno a Livorno prevede gare remiere con gozzi lungo i fossi. La manifestazione fa parte della Coppa Barontini, con imbarcazioni in acqua in entrambe le giornate. Le competizioni coinvolgono diverse squadre e si svolgono nel rispetto delle consuete modalità sportive. L’evento si inserisce nel calendario delle tradizioni remiere locali e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.