Gare remiere | Coppa Santa Giulia doppietta del Borgo Cappuccini | nel femminile trionfa il Labrone

Nell'edizione 2026 della Coppa Santa Giulia, il Borgo Cappuccini si è imposto come protagonista con vittorie sia nelle gare a dieci remi che tra gli juniores. Nel settore femminile, invece, il miglior tempo è stato registrato dal gozzo del Labrone. La competizione ha visto coinvolti diversi equipaggi provenienti da varie realtà, con una prevalenza di risultati positivi per le formazioni del Borgo Cappuccini. La giornata si è conclusa con questa doppietta significativa per l'armo bianconero.

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