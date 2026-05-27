Coppa Risi' atori 2026 gozzi in acqua per la maratona del mare | il programma del 30 e 31 maggio

Tutto è pronto per la 47esima edizione della Coppa Risi'atori che si svolgerà il 30 e 31 maggio in concomitanza con Straborgo. La 'maratona del mare' è da sempre una delle competizioni più affascinanti dell'intero mondo remiero ed è anche la prima del famoso 'trittico' che comprende anche la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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