Coppa Risi' atori 2026 gozzi in acqua per la maratona del mare | il programma del 30 e 31 maggio
La 47esima edizione della Coppa Risi'atori si svolgerà il 30 e 31 maggio, con i gozzi in acqua per la maratona del mare. La manifestazione si terrà in concomitanza con l’evento Straborgo. La gara prevede due giornate di competizioni, coinvolgendo equipaggi di gozzi tradizionali. La maratona si svolgerà lungo il tratto di mare previsto nel programma, con varie sfide tra le imbarcazioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.
Tutto è pronto per la 47esima edizione della Coppa Risi'atori che si svolgerà il 30 e 31 maggio in concomitanza con Straborgo. La 'maratona del mare' è da sempre una delle competizioni più affascinanti dell'intero mondo remiero ed è anche la prima del famoso 'trittico' che comprende anche la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Sta per cominciare il trittico delle gare remiere Durante il festival Straborgo, si svolgerà anche la Coppa Risi’atori, la maratona del mare con partenza dalla Meloria e arrivo davanti agli scali Novi Lena, nel cuore di Borgo Cappuccini. Domenica 31 maggio | facebook
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