Durante le ondate di caldo, molte persone notano gonfiore alle gambe. La dilatazione dei vasi sanguigni e il rallentamento del ritorno venoso contribuiscono a questo problema. Per alleviare il disagio, si suggeriscono alcuni rimedi come l’elevazione delle gambe, l’uso di calze compressive e l’assunzione di liquidi. È consigliabile evitare lunghe esposizioni al sole e praticare attività fisica leggera.

Quando fa caldo la circolazione venosa e linfatica ne risente. Qui i rimedi per alleviare il gonfiore e la sensazione di pesantezza +++dropcap Vi è mai capitato di ritrovarvi con i listelli dei sandali che rimangono scavati sulla pelle, caviglie che scompaiono, gambe pesantissime e culotte de cheval ancora più evidenti? Si chiama effetto palloncino e succede in estate. Con il caldo, infatti, la nostra circolazione peggiora, i liquidi defluiscono con più difficoltà e noi ci gonfiamo. La causa delle gambe gonfie è riconducibile a un deficit del sistema circolatorio: il calore provoca la dilatazione dei vasi superficiali, aumenta il sovraccarico venoso e rallenta di conseguenza la circolazione sanguigna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gambe gonfie, come contrastare l'effetto palloncino

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