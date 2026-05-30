Le gambe gonfie e pesanti sono accompagnate da sensazioni di stanchezza e lentezza nei movimenti. Per alleviare il gonfiore e il senso di pesantezza, si consiglia di mantenere le gambe elevate, indossare calze a compressione, fare regolarmente esercizio fisico, evitare lunghi periodi di inattività e ridurre l’assunzione di sale. Queste misure aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre il gonfiore.

Gambe gonfie, stanche, con quella fastidiosa sensazione di pesantezza che rende più lenti i movimenti. Tutti sintomi molto comuni che possono affliggere dopo una lunga giornata di lavoro, oppure durante la stagione più calda affaticando le gambe e provocando anche dolore. Una condizione spesso legata alla posizione che si assume, ad esempio rimanere a lungo in piedi o al contrario abbracciare uno stile di vita troppo sedentario. Le cause scatenanti possono comprendere anche un’alimentazione troppo ricca di sodio, indossare abiti troppo fascianti e calzature troppo alte. Senza dimenticare le problematiche mediche, la presenza di patologie pregresse come ad esempio quelle cardiache o renali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gambe gonfie, 5 soluzioni per ridurre gonfiore e pesantezza

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