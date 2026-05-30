Il presidente degli Stati Uniti ha superato una visita medica presso il Walter Reed National Military Medical Center. Il rapporto ufficiale descrive una mente lucida, un cuore in buona salute e nessun problema di rilievo. Tuttavia, sono stati riscontrati lividi e gonfiore alle gambe, che rimangono senza una spiegazione ufficiale. La visita si è svolta martedì 26 maggio 2026.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha una “salute eccellente” secondo quanto emerge dalla visita medica annuale effettuata martedì 26 maggio 2026 presso il Walter Reed National Military Medical Center. A rivelarlo è un memo ufficiale diffuso ieri dalla Casa Bianca e firmato dal medico presidenziale, il capitano Sean Barbabella. Secondo il rapporto medico diffuso dalla CNN e da altre testate, Trump mostra “una forte funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica complessiva” ed è “pienamente idoneo a svolgere tutti i compiti di Comandante in Capo e Capo di Stato”. Il presidente, che compirà 80 anni a giugno, aveva anticipato l’esito positivo subito dopo la visita, scrivendo sul suo profilo Truth Social che “Tutto è risultato perfetto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Trump, il report medico: mente lucida, cuore in forma e il “mistero” di lividi e gambe gonfie

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