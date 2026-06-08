Futuro Etnaland il sindaco Caputo | Fiducia in una soluzione per la riapertura della struttura

Il parco acquatico e il parco tematico sono chiusi da tempo, influenzando la zona circostante. Il sindaco ha espresso fiducia in una soluzione che possa permetterne la riapertura. La chiusura ha causato ripercussioni economiche e sociali nella comunità locale. Attualmente, non ci sono dettagli sui tempi o sui passaggi necessari per riaprire le strutture. La decisione definitiva resta in sospeso.

La chiusura del parco acquatico Etnaland e del parco tematico Themepark continua a produrre effetti sul territorio. A risentirne sono diverse attività economiche legate all'indotto turistico e ricreativo, tra cui bed & breakfast, case vacanza e imprese artigianali. Conseguenze anche sul fronte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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