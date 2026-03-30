A fine stagione, l’attaccante del Napoli potrebbe lasciare la squadra e tornare in Italia, con il Bologna interessato a portarlo in prestito. Nel frattempo, Lorenzo Lucca è nuovamente nel mirino del club bolognese, che valuta eventuali opportunità di mercato. La situazione si inserisce in un quadro di possibili cambi di squadra per diversi calciatori, ancora da definire nei dettagli.

Lorenzo Lucca torna nel mirino del Bologna a fine stagione. L’attaccante del Napoli potrebbe diventare una soluzione concreta se Thijs Dallinga lascerà l’Emilia. Bologna e Lucca: il piano B dopo Dallinga. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna sta valutando il ritorno di Lorenzo Lucca in caso di partenza del proprio numero 9. Attualmente il club rossoblu ripone fiducia totale in Dallinga, Castro e Odgaard, ma la situazione potrebbe mutare se arrivasse un’offerta importante per l’olandese, pagato 13 milioni di euro più bonus. In quel caso, Lucca diventerebbe un’opzione seria per il club di Vincenzo Italiano. L’attaccante azzurro ha trovato poco spazio in questa stagione al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli

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