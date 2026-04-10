Dopo aver firmato il nuovo contratto, l’allenatore ha dichiarato che il futuro della squadra è stato deciso liberamente e che si tratta di una scelta corretta. Ha aggiunto che si tratta di una responsabilità importante e ha parlato di vari temi nel corso di un’intervista rilasciata a Small Talk. Le sue parole si sono concentrate sul rinnovo e sugli aspetti collegati alla sua posizione.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Small Talk si è soffermato sul rinnovo e su tanti altri temi. Le parole del tecnico della Juventus dopo la firma. Subito dopo il rinnovo, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Small Talk sia del prolungamento che di altri argomenti. ALLIANZ STADIUM – «E’ un po’ come sentirsi al centro dell’attenzione dove tutti ti ascoltano. C’è stata un po’ di emozione. Non riguarda solo entrare all’Allianz, è come entrare in una storia. Poi se i tuoi musicisti (calciatori ndr) suonano bene, allora è tutto più facile. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RINNOVO – «C’è da dire che è stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti dopo la firma: «Il nostro futuro lo abbiamo scelto in libertà. Era la soluzione più corretta. È una responsabilità importante» – VIDEO

Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: «Ecco perché ho scelto i bianconeri. Abbiamo davanti nuove sfide e sono certo che…» – VIDEOBoga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data.

Elkann dopo la vendita: «Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa»«L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola».

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Spalletti, ormai manca solo la firma per il rinnovo: tutte le cifre e quando può arrivare l'annuncio; Spalletti firma il rinnovo e la Juve sogna in grande: da Elkann a Chiellini, retroscena e cifre dell'accordo; La firma di Spalletti con la Juventus slitta, il vero motivo del rinnovo mancato.

Il discorso di Spalletti alla Juve dopo il rinnovo di contratto: Voglio che lo sappiate per primiSpalletti rinnova con la Juve fino al 2028 e i giocatori bianconeri sono i primi a saperlo: Ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi ... fanpage.it

Juventus, il messaggio di Spalletti alla squadra dopo il rinnovo: la firma si trasforma in un’arma per la ChampionsSpalletti ha trasformato il giorno del rinnovo di contratto in un’occasione per compattare la Juventus in vista dello scatto finale per la Champions League ... sport.virgilio.it

La #Juve di #Spalletti tra presente e futuro dopo il rinnovo. Ne ho parlato con Nicola Calzaretta x.com

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