Furto in casa arriva il conto con la giustizia | 48enne arrestato dovrà scontare un anno e 9 mesi di carcere
Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Appiano Gentile in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Como. La condanna prevede un periodo di reclusione di un anno e nove mesi. L’arresto è avvenuto in relazione a un precedente furto in abitazione. L’uomo è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della pena.
I carabinieri di Appiano Gentile hanno arrestato un uomo di 48 anni residente a Grandate in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Como.L'intervento è avvenuto nella serata di domenica 7 giugno. Il provvedimento riguarda una condanna. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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