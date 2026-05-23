La fuga internazionale finisce in un hotel a Roma In manette 48enne dovrà scontare 5 anni di carcere

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 48 anni, ricercato per reati di droga e finanziari, è stato arrestato in un hotel a Roma. La sua fuga internazionale si è conclusa dopo che le forze dell'ordine lo hanno trovato e fermato. L’uomo dovrà scontare una condanna di cinque anni di carcere. La sua cattura ha interrotto una fuga iniziata all’estero, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto.

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Si nascondeva in un hotel a Roma ed era ricercato. Nella Capitale si è interrotta la fuga internazionale di un 48enne iracheno sul quale pendeva una condanna per reati legati agli stupefacenti e in materia economico-finanziaria. Ora dovrà scontare una condanna di 5 anni di reclusione.L'uomo ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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