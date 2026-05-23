La fuga internazionale finisce in un hotel a Roma In manette 48enne dovrà scontare 5 anni di carcere
Un uomo di 48 anni, ricercato per reati di droga e finanziari, è stato arrestato in un hotel a Roma. La sua fuga internazionale si è conclusa dopo che le forze dell'ordine lo hanno trovato e fermato. L’uomo dovrà scontare una condanna di cinque anni di carcere. La sua cattura ha interrotto una fuga iniziata all’estero, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto.
Si nascondeva in un hotel a Roma ed era ricercato. Nella Capitale si è interrotta la fuga internazionale di un 48enne iracheno sul quale pendeva una condanna per reati legati agli stupefacenti e in materia economico-finanziaria. Ora dovrà scontare una condanna di 5 anni di reclusione.L'uomo ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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