La fuga internazionale finisce in un hotel a Roma In manette 48enne dovrà scontare 5 anni di carcere

Notizia in breve

Un uomo di 48 anni, ricercato per reati di droga e finanziari, è stato arrestato in un hotel a Roma. La sua fuga internazionale si è conclusa dopo che le forze dell'ordine lo hanno trovato e fermato. L’uomo dovrà scontare una condanna di cinque anni di carcere. La sua cattura ha interrotto una fuga iniziata all’estero, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto.