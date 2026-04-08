Maltrattamenti in famiglia e lesioni arriva la condanna per un 48enne | dovrà scontare oltre tre anni di carcere

Un uomo di 48 anni è stato condannato e dovrà scontare più di tre anni di carcere. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna, relativo a pene concorrenti. La condanna si riferisce a reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, di origine argentina, è stato portato in istituto penitenziario dopo l'esecuzione dell'atto giudiziario.

Una nuova condanna fa scattare il carcere per un uomo di 48 anni. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dal Tribunale di Ravenna, a carico di un 48enne argentino.L’uomo, che nell’aprile dello scorso anno era stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Deve scontare oltre 3 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni: portato in carcereUn uomo di 27 anni è stato condannato in via definitiva per fatti commessi a Vinci nel marzo del 2022: preso dai carabinieri di San Miniato Il...

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ARRESTATO 35ENNE | 03/03/2026

Temi più discussi: Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo autore del reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dello zio. Individuato a Firenze, da giorni era latitante. - Questura di Arezzo | Polizia di Stato; Maltrattamenti in famiglia e Codice Rosso: tra tutela della vittima e garanzie difensive; Fiorano al Serio, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: arrestato; Maltrattamenti in famiglia: la condanna scatta anche senza coabitare.

Maltrattamenti in famiglia a Motta Sant’Anastasia: arrestato 47enneI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paternò hanno arrestato un 47enne di Motta Sant’Anastasia, già noto alle forze ... 98zero.com

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Secondo i periti, l'assenza di abusi o maltrattamenti da parte della madre renderebbe urgente ed improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare - facebook.com facebook

Maltrattamenti in un asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra. A un mese dalla chiusura di un nido, emerge un altro caso. #ANSA x.com