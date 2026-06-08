Furto di tre carrellati della raccolta differenziata in una scuola denunciato un 47enne

Notizia in breve

In una scuola di Veglie è stato denunciato un uomo di 47 anni per aver rubato tre carrelli destinati alla raccolta differenziata. L’attività investigativa della polizia locale ha portato al recupero completo della refurtiva. La polizia ha identificato e segnalato il presunto responsabile all’autorità giudiziaria. La vicenda si è conclusa con il sequestro dei carrelli e la denuncia dell’uomo.