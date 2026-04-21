Sacchetti pieni di alimenti e portafogli vuoto | denunciato 47enne per furto aggravato nel supermercato

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per furto aggravato in un supermercato dopo aver tentato di uscire con sacchetti pieni di alimenti senza pagare. Durante il controllo, sono stati trovati nel suo carrello diversi prodotti, tra cui pane, zucchero, mazzancolle tropicali e cioccolatini, nascosti in sacchetti di plastica. La merce non era stata saldata, e l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Ha fatto la spesa. Non qualche pezzo di parmigiano o qualche bottiglia di vino. Nei sacchetti di plastica ha messo un po' di tutto: dal pane allo zucchero e dalle mazzancolle tropicali ai cioccolatini. Ma non solo cibo, ossia beni di prima necessità, ma anche altro. Una spesa in piena regola. Una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollatoHanno rubato due carrelli pieni di spesa ai clienti di un supermercato affollato. Furto ai danni del dipendente di un supermercato a Latina, denunciato un 39enneUn uomo denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a...