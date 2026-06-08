Furto di tre carrellati della differenziata in una scuola denunciato un 47enne

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 47 anni è stato denunciato dopo aver rubato tre carrelli della differenziata in una scuola. La polizia locale di Veglie ha recuperato tutta la refurtiva e ha avviato le indagini, che si sono concluse con la denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria.

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VEGLIE – Si è conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria del presunto responsabile e con il recupero integrale della refurtiva l’attività investigativa condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Veglie per un furto piuttosto singolare. L’indagine, infatti, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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