Furto di tre carrellati della differenziata in una scuola denunciato un 47enne
Un uomo di 47 anni è stato denunciato dopo aver rubato tre carrelli della differenziata in una scuola. La polizia locale di Veglie ha recuperato tutta la refurtiva e ha avviato le indagini, che si sono concluse con la denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria.
VEGLIE – Si è conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria del presunto responsabile e con il recupero integrale della refurtiva l’attività investigativa condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Veglie per un furto piuttosto singolare. L’indagine, infatti, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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