Deposito abusivo di rifiuti denunciato 47enne a Massafra

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 47 anni a Massafra per gestione illecita di rifiuti. Durante un intervento, sono stati sequestrati un deposito di ferro e materiali vari. L'individuo è stato interrogato in relazione alla presenza di rifiuti non autorizzati nel suo domicilio. Nessun’altra persona è stata coinvolta nel procedimento.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 47enne residente a Massafra, ritenuto presunto responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti, sequestrando un deposito ferroso abusivo. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati al contrasto dei furti di rame, in particolare ai danni delle Ferrovie dello Stato. Il personale della Polizia Ferroviaria di Taranto, insieme a Polizia Stradale, Divisione di Polizia Amministrativa e Squadra Mobile, ha ispezionato un’area situata lungo la Strada Statale Appia, nelle campagne del comune. All’interno del deposito, esteso per circa 500 metri quadri, gli agenti hanno individuato il 47enne mentre scaricava da un veicolo industriale un consistente quantitativo di materiale ferroso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Deposito abusivo di rifiuti, denunciato 47enne a Massafra Articoli correlati Napoli Barra, deposito illegale di fuochi: denunciato 47enneBlitz della Polizia di Stato a Barra: scoperto un deposito di fuochi d’artificio illegali, denunciato un 47enne napoletano Controlli contro i fuochi... Deposito abusivo di rifiuti . Trovato in una cava fra Punta e Lido AdrianoI finanzieri del Roan di Rimini - sezione operativa navale di Marina di Ravenna - hanno individuato a ridosso della fascia costiera tra le frazioni... Contenuti utili per approfondire Deposito abusivo Temi più discussi: Cala Reale: deposito abusivo di rifiuti con bombole di Gpl - L'Unione Sarda.it; Deposito abusivo di rifiuti a Corciano: Carabinieri Forestali denunciano il rappresentante legale della ditta; Lascia un pallet di legno in mezzo alla strada, mille euro di multa; Anderlino Rifiuti abusivi, scatta lo sgombero. Massafra (TA), sequestrato deposito abusivo di rifiuti: denunciato un 47enneSequestrato un deposito abusivo nelle campagne di Massafra. Denunciato un 47enne per gestione illecita di rifiuti. Recuperati materiali ferrosi e cavi di rame, accertamenti in corso. trmtv.it Amianto e altre sostanze pericolose, scoperto deposito abusivoTre le persone indagate. La scoperta durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Campello sul Clitunno ... rainews.it Sequestrato un deposito abusivo nelle campagne di Massafra. Denunciato un 47enne per gestione illecita di rifiuti. Recuperati materiali ferrosi e cavi di rame, accertamenti in corso. - facebook.com facebook Sequestrato un deposito abusivo nelle campagne di Massafra. Denunciato un 47enne per gestione illecita di rifiuti. Recuperati materiali ferrosi e cavi di rame, accertamenti in corso. x.com