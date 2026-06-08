Tra le 2 e le 6 giugno, un gruppo di ladri ha svaligiato la sede della casa d’aste Sant’Agostino a Torino, portando via gioielli e orologi per un valore stimato di un milione di euro. L’azione, durata circa quattro minuti, si è svolta nel cuore della notte tra sabato e domenica. La proprietaria ha avvertito i clienti di fare attenzione se acquistano orologi provenienti da questa vicenda. La polizia sta indagando sui dettagli del furto.

Quattro minuti sono stati sufficienti per mettere a segno un colpo da un milione di euro. Un gruppo di ladri, nel cuore della notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, ha svaligiato la sede della casa d’aste Sant’Agostino di Torino, in corso Tassoni. Il furto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuto intorno alle 4.20. La titolare lancia un appello a Tgcom24: "Attenti se comprate orologi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Furto di gioielli in casa d'aste a Torino, la titolare: Attenti se comprate orologi

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