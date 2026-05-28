Tesori nascosti in casa? A Torino arrivano le valutazioni gratuite della più antica casa d' aste d' Italia

Notizia in breve

A Torino, è possibile ricevere valutazioni gratuite di oggetti d'arte e di valore presso la più antica casa d'aste d’Italia. L'iniziativa è rivolta a chi possiede in casa libri, dipinti o documenti di famiglia di cui desidera conoscere il valore. La proposta mira a offrire un servizio gratuito per scoprire il possibile valore di beni accumulati nel tempo senza impegno. Le valutazioni si svolgono presso la sede dell'ente.