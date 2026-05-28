Tesori nascosti in casa? A Torino arrivano le valutazioni gratuite della più antica casa d' aste d' Italia
A Torino, è possibile ricevere valutazioni gratuite di oggetti d'arte e di valore presso la più antica casa d'aste d’Italia. L'iniziativa è rivolta a chi possiede in casa libri, dipinti o documenti di famiglia di cui desidera conoscere il valore. La proposta mira a offrire un servizio gratuito per scoprire il possibile valore di beni accumulati nel tempo senza impegno. Le valutazioni si svolgono presso la sede dell'ente.
Avete in casa un vecchio libro ereditato dai nonni, un dipinto di cui non conoscete l'autore o un antico documento di famiglia e volete scoprirne il reale valore. Potreste avere in casa un tesoro senza saperlo. Gonnelli Casa d'Aste, la più antica casa d'aste in Italia, fondata a Firenze nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Caccia ai tesori nascosti. La più antica casa d’asteUna casa d’aste storica, attiva dal 1875, organizza ad Arezzo una giornata di valutazioni gratuite rivolte a collezionisti e privati.
Caccia ai tesori nascosti con la più antica casa d’asteIl 6 aprile 2026, la casa d’aste Gonnelli, fondata nel 1875 e considerata la più antica in Italia, ha organizzato una giornata di valutazioni...
Temi più discussi: Hai un vecchio oggetto in casa e ti chiedi quanto vale? A Faenza arriva Giano Del Bufalo per svelare i tesori nascosti; I dieci tesori nascosti di Milano (secondo un celebre blog internazionale); Nasce Cortona città dei tesori nascosti: un viaggio multimediale che promuove il turismo; Lecce svela i suoi tesori nascosti: domani 24 maggio torna Cortili aperti.
Vieni a trovarci al Mercatino dell’Usato di Pomezia! Oggetti unici, occasioni incredibili e tesori nascosti ti aspettano! Porta quello che non usi più… e trova qualcosa di speciale da amare di nuovo Dai più spazio alla vita! Libera cas facebook
Tesori nascosti nei cassetti? A Torino le valutazioni gratuite della più antica casa d'aste d'Italia: come partecipareCittadini e collezionisti potranno far stimare gratuitamente libri rari, manoscritti, dipinti e opere d'arte custoditi in famiglia ... torinotoday.it
I garage di casa sono in realtà lo spazio multifunzionale più utile di sempre quando non sono occupati da veicoli reddit
Lecce svela i suoi tesori nascosti: domani 24 maggio torna Cortili aperti x.com
Caccia ai tesori nascosti. La più antica casa d’asteUn’occasione per riscoprire il valore nascosto tra le mura di casa. La Casa d’aste Gonnelli, la più antica in Italia con una storia che parte dal 1875, fa tappa ad Arezzo con una giornata di ... lanazione.it