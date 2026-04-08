Durante le festività di Pasqua, sono stati segnalati furti in alcuni appartamenti, con ladri che sono entrati mentre i proprietari erano presenti in casa. In uno di questi episodi, sono stati rubati gioielli e orologi. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Non sono stati ancora forniti dettagli sui responsabili o sui metodi utilizzati dai malviventi.

Ferrara, 8 aprile 2026 – I periodi di festa sono tra i più a rischio per quanto riguarda i furti in appartamento. Un lungo ponte, strade relativamente tranquille e le case che si svuotano per pranzi e cene fuori o per qualche breve vacanza. Quest’anno non ha fatto eccezione. Non sono infatti mancati i colpi nelle abitazioni, tra capoluogo e – ancora una volta – le frazioni. Ladri in azione a Malborghetto. Partendo dall’hinterland, i ladri hanno agito proprio nel giorno di Pasqua. Un raid, a quanto si apprende, è stato messo a segno nella zona di via Santa Margherita, a Malborghetto. I ladri hanno agito intorno alle 22 e si sarebbero intrufolati all’interno mentre gli abitanti erano in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casa

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I proprietari sono fuori, al ritorno trovano la casa svaligiata. Ladri in fuga con oro e gioielli: "In via Berti ormai solo degrado"ANCONA - Si assenta per pochi giorni e al rientro trova l’abitazione a soqquadro, con ricordi di famiglia in oro e denaro spariti.

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Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casaTra sabato e domenica, ladri in azione tra capoluogo e frazioni. Indagini in corso. Potenziati i controlli fino al ponte del Primo Maggio ... ilrestodelcarlino.it