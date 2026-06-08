Furto carrellati a scuola individuato presunto responsabile | scatta la denuncia
Tre carrellati destinati alla raccolta differenziata sono stati rubati da una scuola a Veglie (Lecce) e successivamente ritrovati in una proprietà privata nella provincia di Brindisi. La polizia ha individuato un sospettato e ha presentato una denuncia. Le autorità stanno verificando eventuali altre responsabilità e i movimenti collegati al furto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o altre azioni legali in corso.
VEGLIE (LECCE) - Tre carrellati per la raccolta differenziata sono stati sottratti da un istituto scolastico di Veglie (Lecce), per poi essere ritrovati nelle pertinenze di una proprietà privata della provincia di Brindisi. Il presunto responsabile dell'accaduto è stato individuato e denunciato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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