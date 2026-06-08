Furto carrellati a scuola individuato presunto responsabile | scatta la denuncia

Notizia in breve

Tre carrellati destinati alla raccolta differenziata sono stati rubati da una scuola a Veglie (Lecce) e successivamente ritrovati in una proprietà privata nella provincia di Brindisi. La polizia ha individuato un sospettato e ha presentato una denuncia. Le autorità stanno verificando eventuali altre responsabilità e i movimenti collegati al furto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o altre azioni legali in corso.