Una donna di 50 anni è stata aggredita nella propria casa durante la notte da un uomo sconosciuto. L’aggressore è entrato nell’abitazione e ha tentato di strangolare la vittima. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’individuazione del presunto responsabile. La vittima è rimasta illesa grazie all’intervento tempestivo delle autorità. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una donna 50enne di Perdifumo, nel Salernitano, è stata aggredita la notte scorsa all’interno della propria abitazione da uno sconosciuto. La vittima ha riferito di non conoscere l’aggressore: restano da chiarire sia l’identità sia il movente. La cinquantenne ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento.?Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati a ricostruire la dinamica e a rintracciare l’autore dell’aggressione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Entra in casa e tenta di strangolare una donna: individuato il presunto responsabile

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