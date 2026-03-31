Furti nei cimiteri della Bassa individuato il presunto responsabile

Gli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale hanno identificato un sospettato per una serie di furti e danneggiamenti che si sono verificati recentemente in diversi cimiteri della zona. Le indagini hanno portato all'individuazione di un individuo ritenuto responsabile degli atti criminosi, che ha preso di mira i luoghi di sepoltura nel territorio.

È stato individuato dagli agenti del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale il presunto autore di diversi furti e danneggiamenti avvenuti nei giorni scorsi in vari cimiteri della zona. Le indagini sono iniziate dopo un episodio avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 marzo al cimitero di Romano, dove erano stati rubati elementi in rame dalle strutture esterne. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di identificare un veicolo sospetto e di ricostruire la dinamica del furto avvenuto nelle ore notturne. Successivamente, gli accertamenti sono stati estesi anche ai cimiteri di Covo, Fontanella e altri comuni limitrofi, dove si erano verificati episodi simili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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