Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, alcune abitazioni nel comune di Pincara sono state prese di mira da ladri. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili. La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato il verificarsi di furti nelle proprie case durante le ore notturne.

? Cosa sapere Furti in abitazione a Paolino nella notte tra il 22 e il 23 aprile.. Le forze dell'ordine avviano indagini per rintracciare i responsabili nel comune di Pincara.. Nuovi furti in abitazione colpiscono la frazione di Paolino, nel comune di Pincara, durante la notte trascorsa tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, riaccendendo l’allarme nel territorio polesano. Le autorità hanno ricevuto la segnalazione delle incursioni avvenute nelle ore notturne e hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare i responsabili. Gli accertamenti sono attualmente in corso e gli investigatori non escludono che possano esserci ulteriori approfondimenti sul territorio nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolino sotto scacco: notte di furti e allarme tra i residenti

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