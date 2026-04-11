San Felice Circeo maxi sequestro di droga | 30 chili tra hashish marijuana e cocaina

A San Felice Circeo, i carabinieri hanno sequestrato circa 30 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina durante un'operazione condotta nelle ultime ore. L'intervento ha portato al fermo di alcune persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce in un’attività più ampia di contrasto alla criminalità nel territorio. I controlli sono stati eseguiti congiuntamente da forze dell’ordine locali.

In particolare lo stupefacente, il materiale e l’arma sono stati individuati all’esito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione riconducibile ai due soggetti e occupata anche da una terza persona, risultata essere una donna di cittadinanza italiana. Lo stupefacente, sottoposto successivamente a sequestro, era stato abilmente occultato in diversi luoghi, tra cui un frigorifero e al di sotto di alcuni cuscini di un divano; ad un primo esame, in particolare, la sostanza è stata quantificata in circa 22 kg di hashish, conservata in oltre 200 panetti, circa 2 kg di marijuana e quasi 4 kg di cocaina. Tutti e tre i soggetti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, sono stati posti in arresto, due in carcere e uno in stato di detenzione domiciliare, per detenzione di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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