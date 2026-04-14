Premiata ditta furti campestri e affini | i dettagli dell' indagine di procura e carabinieri

Nella zona di Villa Castelli, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine che riguarda una ditta accusata di aver commesso otto furti, principalmente nelle aree rurali. La procura ha emesso le accuse e i carabinieri stanno conducendo le verifiche necessarie. Le accuse riguardano diversi episodi di furto, che sarebbero avvenuti nel territorio circostante. L'indagine è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli.