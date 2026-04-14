Premiata ditta furti campestri e affini | i dettagli dell' indagine di procura e carabinieri
Nella zona di Villa Castelli, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine che riguarda una ditta accusata di aver commesso otto furti, principalmente nelle aree rurali. La procura ha emesso le accuse e i carabinieri stanno conducendo le verifiche necessarie. Le accuse riguardano diversi episodi di furto, che sarebbero avvenuti nel territorio circostante. L'indagine è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli.
VILLA CASTELLI - Otto accuse di furto contestate a vario titolo, episodi che si sarebbero consumati perlopiù nelle campagne. Un “cavallo di ritorno”, ricettazioni e anche un tentativo estorsivo, non andato a buon fine grazie al coraggio di un imprenditore. Il tutto avvenuto a Villa Castelli e in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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ECCOLA QUI TIZIANA FOSCHI AI TEMPI DELLA PREMIATA DITTA...QUANTO CI HANNO FATTO DIVERTIRE !!!!!! ORA RITORNA CON LA FIGLIA PER FARCI RIDERE ANCORA E ANCORA " RIMETTI A POSTO LA STANZA " SABATO 11 E DOMENICA 12 AP - facebook.com facebook