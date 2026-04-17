Valmontone Maxi blitz dei Carabinieri all’outlet 6 arresti in due operazioni lampo Fondamentale la sinergia tra Carabinieri e Vigilanza privata

A Valmontone, i Carabinieri insieme alla vigilanza privata hanno effettuato due interventi rapidi che hanno portato all’arresto di sei persone. Le operazioni si sono svolte all’interno di un outlet e sono state decisive per contrastare le attività criminali nel settore del commercio al dettaglio. Le operazioni sono state caratterizzate da un’azione coordinata tra le forze dell’ordine e le guardie di sicurezza.

VALMONTONE – Doppio colpo alle organizzazioni dedite ai furti nel commercio al dettaglio. Il filo conduttore di entrambe le operazioni: una collaborazione serrata e collaudata tra i Carabinieri e il personale specializzato della vigilanza privata del centro commerciale, rivelatasi ancora una volta decisiva. Ben più articolata la seconda operazione, in pieno periodo di saldi, quando l’afflusso di visitatori raggiunge i livelli massimi e il rischio di episodi predatori si intensifica. In questo caso i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno operato congiuntamente con i colleghi del Norm di Colleferro e, ancora una volta, con il...🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Maxi blitz dei Carabinieri all’outlet. 6 arresti in due operazioni lampo. Fondamentale la sinergia tra Carabinieri e Vigilanza privata Notizie correlate Maxi blitz dei Carabinieri tra Ostia e nord provincia di Roma: 17 arresti e 860 grammi di droga sequestratiMaxi operazione dei Carabinieri sul litorale romano: nelle ultime ore un blitz su larga scala ha interessato Ostia e la zona nord della provincia di... Valmontone. Musica, sicurezza e sorrisi tra la gente. La Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo all’outletVALMONTONE – Un sabato che rimarrà impresso nella memoria degli oltre trentamila visitatori dell’Outlet di Valmontone.