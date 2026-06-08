Fuori strada dopo l’inseguimento tenta di rubare la pistola a un carabiniere | arrestato 27enne

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre la pistola a un carabiniere durante un tentativo di furto. Dopo aver ignorato l’alt dei militari, ha proseguito la fuga in auto, causando un inseguimento ad alta velocità sulla strada provinciale e zone limitrofe. L’individuo ha poi perso il controllo dell’auto, uscendo di strada. È stato fermato e portato in caserma.

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Urgnano. Non si ferma all’alt dei carabinieri e si dà alla fuga, dando origine a un inseguimento ad alta velocità lungo la Strada Provinciale 591 e le arterie limitrofe. È accaduto intorno alle 5 di giovedì 4 giugno. La corsa si è poi conclusa con un incidente in via Santa Caterina, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo contro il marciapiede e arrestando la marcia dopo alcuni metri. Il 27enne,  rumeno, domiciliato a Pontoglio, in provincia di Brescia, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Urgnano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni al Codice della Strada per il mancato arresto all’alt e la guida pericolosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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