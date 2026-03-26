Il 24 marzo, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 25 anni dopo un inseguimento. L’individuo aveva causato un incidente uscendo fuori strada e ha tentato di scappare fermato dai militari. Durante il controllo, è risultato ubriaco e sono stati contestati anche reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il giovane è stato arrestato e il tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri Una vicenda rocambolesca, in pratica i militari, alle tre di notte nella frazione di Sala di Cesenatico, hanno individuato un'auto che a seguito di una uscita di strada era ferma di traverso sul marciapiede. All’interno del veicolo, c'era solo il conducente in apparente stato di alterazione presumibilmente dovuto all'alcol. Ad un primo tentativo di controllo da parte dei militari il giovane ha reagito scappando a tutta velocità alla guida dell’auto, cercando vanamente di seminare l’auto dei carabinieri con repentini cambi di direzione e tentativi di speronamento, ma venendo definitamente bloccato dopo un rocambolesco inseguimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Finisce fuori strada e incappa nel controllo dei carabinieri, arrestato dopo l'inseguimento: era ubriaco

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