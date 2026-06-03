Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in strada nel centro cittadino e ha tentato di scappare quando è stato individuato dai Carabinieri. Dopo un inseguimento, è stato arrestato.

Tarantini Time Quotidiano Doveva trovarsi nella propria abitazione perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma è stato individuato dai Carabinieri mentre si aggirava nel centro cittadino. Per un 44enne tarantino la mattinata del 1° giugno si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere. L’uomo è stato intercettato nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto. Accortosi della presenza della pattuglia, avrebbe tentato di evitare il controllo allontanandosi rapidamente. Ne è scaturito un inseguimento che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ai domiciliari, viene sorpreso in strada e tenta la fuga: arrestato dopo un inseguimento

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Ai DramaShe Tried to Find a Man to Save Her Future… But Ended Up With the Crown Prince

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