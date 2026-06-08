Fuori Programma 2026 | la danza invade Roma
La danza invade le strade di Roma con l’undicesima edizione di Fuori Programma, il festival internazionale di danza contemporanea. Durante l’evento, sono in programma numerosi debutti, performance site-specific e esplorazioni urbane. Le esibizioni si svolgono in diversi spazi pubblici, coinvolgendo artisti di varie nazionalità. La manifestazione si estende su più giorni e presenta un calendario ricco di spettacoli e installazioni temporanee.
Cosa: Undicesima edizione del festival internazionale di danza contemporanea Fuori Programma, con un ricco cartellone di debutti, esplorazioni urbane e performance site-specific.. Dove e Quando: Roma, presso il Teatro India, Palazzo Farnese e il Teatro Biblioteca Quarticciolo. Dal 21 giugno al 10 luglio 2026.. Perché: Per immergersi in oltre venti giorni di creazioni coreografiche internazionali, esplorando le nuove frontiere del movimento e riflettendo sulle fragilità e sulle possibilità del corpo contemporaneo.. La Capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e vivaci nel panorama delle arti performative: l’undicesima edizione di Fuori Programma, il festival internazionale di danza contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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