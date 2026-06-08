Funivia Margno-Pian delle Betulle | 370 mila euro per un' infrastruttura sempre più sicura e moderna
Sono stati stanziati 370.000 euro per l’aggiornamento della funivia tra Margno e Pian delle Betulle. I fondi serviranno a rendere l’infrastruttura più sicura e moderna. L’intervento prevede interventi tecnici e di sicurezza per migliorare il servizio di trasporto. La funivia collega un centro abitato a una località turistica in montagna, offrendo un collegamento più affidabile e confortevole. Nessuna altra informazione sui tempi di lavoro o dettagli tecnici è stata comunicata.
Uno stanziamento di 370.000 euro per ammodernare la funivia di Margno-Pian delle Betulle (Lecco) e migliorare ulteriormente la qualità del servizio di trasporto offerto ai cittadini. Lo prevede una delibera, approvata dalla giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore ai trasporti e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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