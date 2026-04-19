Next Stop | Rimini Sicura interventi da 205 mila euro per rendere più sicura l' area della stazione
In risposta all’interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi, l’assessore Juri Magrini ha fatto il punto sul progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un intervento integrato di prevenzione e sicurezza urbana - inserito nell’ambito di apposito accordo di programma sottoscritto tra Regione e Comune di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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