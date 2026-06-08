Fuggi fuggi Milan? Non per tutti | Jashari e Pavlovic quelli che dicono no

Due giocatori, Jashari e Pavlovic, hanno deciso di non lasciare il Milan e di continuare a sostenere la squadra. Lo svizzero e il serbo hanno dichiarato che, per motivi diversi, continueranno a dare priorità al club rossonero. Nel frattempo, Ardon, anch’egli coinvolto, ha annunciato di voler dimostrare il suo valore dopo un periodo difficile. Nessun cambio di squadra è stato confermato ufficialmente finora.

Per qualcuno è la mancanza della Champions, per qualcun altro quella di Allegri, per altri ancora l'incertezza progettuale. In questo momento chi è un tesserato del Milan è portato a riflettere parecchio e ognuno di loro potrebbe in teoria avere un buon motivo per non vedersi a Milanello quando scatterà la nuova stagione. Però, in mezzo a mille incertezze e accanto a qualche compagno che probabilmente è davvero destinato a svuotare l'armadietto, c'è anche chi invece dice no. No alle preclusioni e ai preconcetti. Perché c'è anche chi, nonostante tutto, sarà contento di rimanere. Sono i giocatori che, in base a com'è andata la stagione passata e al momento specifico della carriera in cui si trovano ora, preferiscono pensare di proseguire in rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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