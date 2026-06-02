Movida violenta in corso Italia arriva la polizia e scatta il fuggi fuggi

Durante la notte tra mezzanotte e le 4, le volanti della questura sono intervenute in corso Italia a seguito di una movida violenta. Sono state identificate alcune persone e sono stati fermati per accertamenti. Durante i controlli è stato rinvenuto un coltello nascosto in un’aiuola. La presenza delle forze dell’ordine ha causato il fuggi fuggi tra i presenti.

Alcune persone fermate e identificate e un coltello rinvenuto in un'aiuola. È il bilancio dei controlli svolti dalle volanti della questura tra la mezzanotte e le 4.30 del mattino di martedì 2 giugno 2026 in corso Italia e dintorni.La polizia è intervenuta sul posto dopo che la centrale operativa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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