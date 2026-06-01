Fuggi fuggi Milan non solo Leao! Anche Rabiot e Maignan possono andar via e Modric riflette

Il Milan potrebbe perdere Rabiot e Maignan oltre a Leao. Entrambi i giocatori sono nel mirino di altri club e potrebbero lasciare la squadra al termine della stagione. Nel frattempo, il centrocampista Modric sta valutando le proprie opzioni future, senza ancora prendere una decisione definitiva. La squadra si prepara a possibili cambiamenti di organico nei prossimi mesi.

Fuggi fuggi Milan, non solo Leao! Anche Rabiot e Maignan possono andar via, con Modric che riflette in merito al proprio futuro. La stagione si chiude con grandi scossoni in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. La società ha già operato sul fronte dirigenziale: l’ esonero di Massimiliano Allegri, insieme all’uscita del direttore sportivo Igli Tare e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, apre la strada a una vera e propria rivoluzione tecnica e societaria. Ma le novità riguardano anche la rosa, con numerosi giocatori destinati a partire. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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