Fugge contromano su uno scooter rubato inseguito dalla polizia municipale

Un uomo ha tentato di sfuggire alla polizia municipale percorrendo contromano su uno scooter rubato, attraversando strade e rotatorie. La fuga si è conclusa in una stretta via dell'Isolotto, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Ha cercato di seminare la Polizia Municipale percorrendo strade e rotatorie contromano a bordo di uno scooter, ma la sua fuga si è conclusa in una stretta strada dell'Isolotto. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, quando una pattuglia del reparto Isolotto, impegnata nel servizio di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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A bordo di uno scooter rubato vede la polizia e scappa in contromano, poi reagisce maleSabato 9 maggio, poco dopo le 20:30, un uomo di 41 anni alla guida di uno scooter ha tentato di scappare dalla polizia che gli aveva intimato l’alt.

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